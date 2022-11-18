Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах 18 ноября

Водителей в Москве призвали быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и не мешать коммунальным машинам. Из-за метеообстановки на дорогах могут быть затруднения.

В столице 18 ноября снегопад продолжится. Коммунальные службы Москвы убирают с проезжей части снег, а также чистят дворы. Особое внимание уделяют подходам к остановкам, территории вокруг метро и МЦК, парковкам и прочим объектам социальной сферы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.