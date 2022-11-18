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Общество

Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах 18 ноября

Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах 18 ноября

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Водителей в Москве призвали быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и не мешать коммунальным машинам. Из-за метеообстановки на дорогах могут быть затруднения.

В столице 18 ноября снегопад продолжится. Коммунальные службы Москвы убирают с проезжей части снег, а также чистят дворы. Особое внимание уделяют подходам к остановкам, территории вокруг метро и МЦК, парковкам и прочим объектам социальной сферы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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