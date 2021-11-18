Специалисты рассказали, как защитить ребенка от травли в школе и Сети

18 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Детство без травли".
О том, как помочь детям справиться с трудностями и избежать конфликтов со сверстниками, рассказали:
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- руководитель PR-службы столичного департамента образования и науки Наталья Цымбаленко;
- директор "Лиги безопасного интернета", исполнительный директор "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Екатерина Мизулина (онлайн);
- адвокат Екатерина Духина.