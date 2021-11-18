Повышение прожиточного минимума и МРОТ затронет 19 млн россиян

Повышение прожиточного минимума и выплат, которые от него зависят, затронет 16 миллионов россиян, а увеличение МРОТ – три миллиона граждан. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что от предстоящей индексации зависят практически все социальные пособия, которые выплачиваются детям, федеральная и региональная доплаты к пенсии, а также страховые выплаты по больничным листам.

Соответствующие поправки депутаты Госдумы рассмотрят до 24 ноября. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

