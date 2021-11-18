В Москве началась первая метель

18 ноября, 23:15
В Москве – первая метель. Дороги замело снегом. Городские службы следят за опасными участками и при необходимости расчищают их.
В выходные погода ухудшится. На столицу надвигается циклон "Ульрих". Он принесет снег, дождь, гололед и штормовой ветер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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(( МЕТЕЛИТ И ПИЛИТ В Москве - первая метель, но самое страшное будет в выходные. К чему готовиться?))
В Москве - первая метель. Дороги уже в снегу. Выпасть может до сантиметра снега. Температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1. Городские службы следят за опасными участками. Расчищают дороги,
мосты, путепроводы, площадки у остановок. При необходимости их будут обрабатывать антигололедными средствами. Они точно понадобятся в выходные. На столицу надвигается циклон "Ульрих". Будет все и сразу: снег, дождь, гололёд и штормовой ветер. +++СИНХ.
В Москве продолжает падать атмосферное давление. В субботу оно рухнет до 716 миллиметров ртутного столба и будет на 30 единиц ниже нормы. В воскресенье давление заметно подрастет. Такой скачок называют барической пропастью.
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