Синоптики предупредили москвичей о рекордном мокром снегопаде и штормовом ветре

Рекордный снегопад, сногсшибательный ветер и аномально низкое давление ждут москвичей в ближайшие дни. Синоптики обещают мощнейший мокрый снегопад за последние 73 года.

По их словам, неприятные погодные сюрпризы несет с собой североатлантический циклон. Температура будет выше нуля, но из-за ветра будет казаться, что на улице мороз.

Отдельные порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. При этом в Москве будет аномально низкое давление – это настоящая "барическая пропасть", говорят метеорологи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.