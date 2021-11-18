Россиянам рассказали о новом челлендже

Телеканал Москва 24 присоединился к популярному сейчас в Instagram челленджу.

Тысячи пользователей набирают в "Яндексе" слово "цвет", и каждому выпадает свой вариант. Ими делятся в социальных сетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.