18 октября, 14:15

Общество

Фигуру из тыквы-гиганта создадут в "Аптекарском огороде" в Москве

Фигуру из тыквы-гиганта создадут в "Аптекарском огороде" в Москве. Она весит почти одну тонну и является самой большой тыквой в России.

К работе с ней приступил Чемпион мира по фигурной резьбе Сергей Кныш. Он создает фигуру прямо на глазах у посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

