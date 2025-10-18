18 октября, 14:15Общество
Фигуру из тыквы-гиганта создадут в "Аптекарском огороде" в Москве
Фигуру из тыквы-гиганта создадут в "Аптекарском огороде" в Москве. Она весит почти одну тонну и является самой большой тыквой в России.
К работе с ней приступил Чемпион мира по фигурной резьбе Сергей Кныш. Он создает фигуру прямо на глазах у посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- В США мужчина вырастил тыкву весом 1 064 килограмма
- Житель Подмосковья вырастил тыкву весом больше тонны