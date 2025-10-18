18 октября, 08:45Общество
Аналитики назвали основные причины увольнения россиян
Аналитики назвали основные причины увольнения россиян. Например, зумеры покидают рабочее место, в том числе, из-за отсутствия интереса и скуки.
Также им часто хочется просто попробовать что-то новое: переехать, сменить профессию или перейти на фриланс. У миллениалов, которые ценят баланс между работой и жизнью, среди причин увольнения – перегрузка, выгорание и конфликты в команде
