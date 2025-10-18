18 октября, 08:15Общество
Психологи рассказали, какие мужчины больше подходят для семьи
Мужчины, которые часто нарушают правила дорожного движения, могут стать самыми лучшими мужьями. По словам психологов, "лихачи на дорогах" лучше ориентируются в нестандартных ситуациях.
Например, если водитель попадает в затор и решает развернуться через двойную сплошную, значит, он умеет быстро принимать решения. Такой человек не теряется в сложных ситуациях и способен творчески подойти к проблемам, в том числе, семейным.
