18 октября, 08:15

Психологи рассказали, какие мужчины больше подходят для семьи

Мужчины, которые часто нарушают правила дорожного движения, могут стать самыми лучшими мужьями. По словам психологов, "лихачи на дорогах" лучше ориентируются в нестандартных ситуациях.

Например, если водитель попадает в затор и решает развернуться через двойную сплошную, значит, он умеет быстро принимать решения. Такой человек не теряется в сложных ситуациях и способен творчески подойти к проблемам, в том числе, семейным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДмитрий Козачинский

