Российские учителя назвали бессмысленными купленные детьми поделки. По их мнению, такие изделия лишают ребенка возможности развивать воображение, мелкую моторику и учиться самостоятельности.

Они подчеркнули, что цель творческих заданий – не конкурс красоты, а процесс, в котором важны участие и усилия ребенка. Даже на конкурсах учителя предлагают заменить купленные работы на те, что сделаны совместно с семьей, но своими руками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



