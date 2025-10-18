18 октября, 10:00Общество
Российские учителя назвали бессмысленными купленные детьми поделки
Российские учителя назвали бессмысленными купленные детьми поделки. По их мнению, такие изделия лишают ребенка возможности развивать воображение, мелкую моторику и учиться самостоятельности.
Они подчеркнули, что цель творческих заданий – не конкурс красоты, а процесс, в котором важны участие и усилия ребенка. Даже на конкурсах учителя предлагают заменить купленные работы на те, что сделаны совместно с семьей, но своими руками.
