В России вошла в моду узкая талия как у куклы Барби. Многие девушки ради этого идеала готовы пойти на радикальные меры, в том числе, хирургическое вмешательство.

Популярность набирает методика ремоделирования нижних ребер, разработанная российским хирургом Казбеком Кудзаевым. После операции пациентки носят корсет минимум два месяца, но, по словам врачей, даже это не гарантирует стойкий результат.

