В Москве стали популярными разговорные клубы, где люди с разным уровнем владения английским языком общаются без грамматических упражнений и заучивания слов. Встречи проходят в неформальной обстановке. Два часа участники говорят только на английском, обсуждают видео и делятся мнениями.

По мнению лингвистов, такие форматы помогают преодолеть языковой барьер, улучшить произношение и расширить словарный запас. Клубы открыты для всех желающих, независимо от возраста и профессии.

