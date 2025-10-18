Форма поиска по сайту

18 октября, 09:45

Общество

В Москве стали популярными разговорные клубы

В Москве стали популярными разговорные клубы, где люди с разным уровнем владения английским языком общаются без грамматических упражнений и заучивания слов. Встречи проходят в неформальной обстановке. Два часа участники говорят только на английском, обсуждают видео и делятся мнениями.

По мнению лингвистов, такие форматы помогают преодолеть языковой барьер, улучшить произношение и расширить словарный запас. Клубы открыты для всех желающих, независимо от возраста и профессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Александра Бахтина

