Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 20:10

M24.RU

В Москве подвели итоги первого сезона проекта "Искусство в метро"

В Москве подвели итоги первого сезона проекта "Искусство в метро"

Повара и директора вагонов-ресторанов со всей России участвуют в конкурсе профмастерства

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Актриса Пермякова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

"Интервью": Денис Симачев – о том, почему русским быть модно

Волонтеры собрали тонны продуктов для бойцов СВО и жителей новых регионов

Сильный ветер с осадками сохранится в Москве до выходных, 26–27 октября

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Дизайнер Денис Симачев рассказал о том, что влияет на стиль москвичей

Гумпомощь для курян продолжают принимать волонтеры "Москва помогает"

18 октября на борту электросудна, которое двигалось по маршруту ЗИЛ – Печатники, прошла "Арт-волна". Мероприятие состоялось в рамках проекта "Искусство в метро". Зрители Москвы онлайн могли наблюдать за ходом необычного круиза в прямом эфире.

Во время поездки столичные художники делали зарисовки с натуры, а также узнавали о результатах и дальнейших планах по развитию проекта "Искусство в метро". Он создан департаментом транспорта совместно с объединением "Выставочные залы Москвы". Проект позволяет талантам заявить о себе, а москвичам – поближе познакомиться с разными направлениями искусства.

Что "Искусство в метро" дает городу, художникам и пассажирам столичной подземки – узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

обществотранспортвидеоМосква онлайнЛариса Соколова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика