В Москве подвели итоги первого сезона проекта "Искусство в метро"

18 октября на борту электросудна, которое двигалось по маршруту ЗИЛ – Печатники, прошла "Арт-волна". Мероприятие состоялось в рамках проекта "Искусство в метро". Зрители Москвы онлайн могли наблюдать за ходом необычного круиза в прямом эфире.

Во время поездки столичные художники делали зарисовки с натуры, а также узнавали о результатах и дальнейших планах по развитию проекта "Искусство в метро". Он создан департаментом транспорта совместно с объединением "Выставочные залы Москвы". Проект позволяет талантам заявить о себе, а москвичам – поближе познакомиться с разными направлениями искусства.

Что "Искусство в метро" дает городу, художникам и пассажирам столичной подземки – узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.