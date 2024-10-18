18 октября, 15:45Общество
Врач рассказала, в чем опасность дубайского шоколада
Дубайский шоколад, набирающий популярность, состоит из шоколада, орехов, фисташковой пасты и теста катаифи. На одну плитку весом 200 граммов приходится более тысячи калорий и около 65 граммов фисташковой пасты, что в три раза выше нормы.
Врач – эндокринолог-диетолог Вероника Савенко уточнила, что умеренное потребление шоколада не навредит здоровью, но чрезмерное может привести к резкому скачку сахара и выбросу инсулина. Она также подчеркнула, что высокое содержание жира и сахара способствует образованию продуктов гликирования, повреждающих клетки организма.
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