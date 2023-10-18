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Новости

18 октября, 18:30

Общество

Новости часа: в Москве от гриппа вакцинировали более 35% населения

Новости часа: в Москве от гриппа вакцинировали более 35% населения

Заморозки ожидаются в столице в ночь на 19 октября

Собянин: в Москве учредили почетный знак "Заслуженный работник промышленности"

Вирусологи заявили, что в РФ ожидается тройная эпидемия вирусов

Выброшенное пианино обнаружили в Салтыковском лесопарке

Новости часа: количество электробусных маршрутов в Москве достигло 100

Новости часа: Собянин рассказал о планах обновления инфраструктуры Академии ФК "Спартак"

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 19 октября

Ночные заморозки ожидаются в столице в ночь на 19 октября

"Атмосфера": 3 градуса ожидается в столице вечером 18 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве от гриппа вакцинировали уже более 35% населения. Это данные Роспотребнадзора.

Форум московских киношкол пройдет с 2 по 6 декабря в кинотеатре "Художественный". Об этом рассказали организаторы фестиваля.

Премьера нового спектакля "Сказки народов России" состоится 26 октября в Театре сказок на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

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