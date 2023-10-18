Новости часа: в Москве от гриппа вакцинировали более 35% населения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве от гриппа вакцинировали уже более 35% населения. Это данные Роспотребнадзора.

Форум московских киношкол пройдет с 2 по 6 декабря в кинотеатре "Художественный". Об этом рассказали организаторы фестиваля.

Премьера нового спектакля "Сказки народов России" состоится 26 октября в Театре сказок на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.