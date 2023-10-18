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18 октября, 08:00

Общество

Дома и квартиры начали бронировать на сервисах аренды в РФ на новогодние праздники

Дома и квартиры начали бронировать на сервисах аренды в РФ на новогодние праздники

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На сервисах аренды жилья начали бронировать дома и квартиры на зимние праздники. Например, снять дом на Новый год в Крыму на данный момент можно за 2,5 тысячи рублей, а в Москве подобное бронирование обойдется в несколько раз дороже. Известно, что бронировать подмосковные коттеджи на новогодние праздники в 2023 году стали раньше.

Какие предложения стали самыми популярными? И как можно сэкономить не в ущерб качеству отдыха? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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