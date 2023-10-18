В РФ могут изменить условия покупки жилья с маткапиталом

В РФ соцработников хотят привлечь к сделкам по покупке недвижимости. Речь идет о случаях, где за квартиру или дом расплачиваются материнским капиталом.

Органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать разрешение на сделку с использованием средств материнского капитала. Соответствующие поправки подготовил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Эта мера, как считают депутаты, поможет избежать случаев мошеннического обналичивания материнского капитала.

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