Финальные исследования вакцин против нового штамма COVID-19 начались в Москве

В Москве начались финальные исследования вакцин против нового штамма COVID-19. За добровольцами будут наблюдать несколько месяцев.

В каждом исследовании участвуют по 50 добровольцев. Клинические испытания, помимо университета имени Сеченова, запустили в двух московских медучреждениях – в филиале № 3 городской поликлиники № 64 и филиале № 5 городской поликлиники № 62.

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