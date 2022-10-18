В Москве состоялась церемония награждения конкурса "МедиаБренд". На нем оценивают проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна.

Телеканал Москва 24 стал призером сразу в нескольких номинациях. Одна из них –"Лучший ивент". Канал наградили за проведение медиафестиваля "Твоя Москва".

На Университетской площади был установлен гигантский интерактивный куб высотой с трехэтажный дом, который превращался в концертную площадку. На гранях куба шла трансляция лекций, а также выступлений артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

