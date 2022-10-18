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Общество

Госдума одобрила законопроект о кредитных каникулах для МСП при мобилизации владельца

Госдума одобрила законопроект о кредитных каникулах для МСП при мобилизации владельца

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Госдума 18 октября приняла закон о кредитных каникулах для учредителей малого и среднего предпринимательства, которые были мобилизованы. Между тем в столице, где уже завершилась частичная мобилизация, по-прежнему продолжает работать центр социальной поддержки семей призванных граждан.

Там можно проконсультироваться насчет всех положенных выплат. На какие льготы могут рассчитывать родственники мобилизованных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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