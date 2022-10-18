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Новости

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Общество

Новости часа: принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

Новости часа: принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

"Деньги 24": в России вырос спрос на услуги ломбардов

Новости часа: на восстановление поврежденного дома в Ейске потребуется около 5 месяцев

Новости часа: в Ейске завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета

Посещение торговых центров Metro временно стало возможным без карты гостя

Новости часа: число погибших в результате падения Су-34 в Ейске увеличилось до 14

Очевидцы показали кадры затопленных улиц в Люберцах

Новости часа: в Кремле сообщили о заседании Совбеза 19 октября

"Атмосфера": облачную погоду с прояснениями пообещали москвичам 19 октября

Автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах из-за непогоды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных. Срок действия кредитных каникул предлагается продлить до объявления заемщика судом умершим.

В Москве завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Об этом сообщил Государственный исторический музей.

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 22 октября. Об этом рассказали в пресс-службе театра.

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