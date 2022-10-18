Новости часа: принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных. Срок действия кредитных каникул предлагается продлить до объявления заемщика судом умершим.

В Москве завершили реставрацию памятника Минину и Пожарскому. Об этом сообщил Государственный исторический музей.

Большой театр откроет продажу билетов на балет "Щелкунчик" 22 октября. Об этом рассказали в пресс-службе театра.