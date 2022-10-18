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Общество

Новости часа: ГД приняла проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

Новости часа: ГД приняла проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

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ГД приняла проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ГД приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом на время СВО. Речь идет о военнослужащих, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или являются учредителями организации.

Переезжающим в другой регион из Херсонской области выдадут жилищные сертификаты. Об этом рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет. Об этом заявили в Минцифры.

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