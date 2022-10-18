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Общество

ГД приняла проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

ГД приняла проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом

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В Госдуме приняли в первом чтении дополнительный пакет льгот для мобилизованных предпринимателей. Это межфракционный законопроект, который позволит мобилизованным передавать управление бизнесом доверенным лицам, пока они сами будут находиться в зоне спецоперации.

Речь идет о военнослужащих, которые зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или являются учредителями организации. Помимо этого, на таких граждан не будут распространяться ограничения и запреты, которые установлены законом "О статусе военнослужащих", касающиеся предпринимательской деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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