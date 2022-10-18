Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:45

Общество

"Долг позвал": доброволец рассказал, почему пришел в военкомат

"Долг позвал": доброволец рассказал, почему пришел в военкомат

"Атмосфера": 8 градусов тепла ожидается в столице вечером 18 октября

В столице завершилась частичная мобилизация

Новости часа: СК РФ назвал основную версию крушения самолета в Ейске

Жителей Москвы предупредили о дожде и сильном ветре

Новости часа: МЧС сообщило подробности ДТП на Киевском шоссе в ТиНАО

"Я почувствовал, что там нужна помощь": доброволец рассказал, как относится к мобилизации

"Доктор 24": токсины

"Доктор 24": продукты без ограничений

Новости часа: маршрутка врезалась в отбойник на Киевском шоссе в ТиНАО

Частичная мобилизация в Москве и Московской области завершилась. Теперь разосланные повестки по месту жительства не действительны. Также закрыли и все розыскные дела.

Между тем записаться добровольцем в зону спецоперации по-прежнему можно. Заявку на оформление можно подать на портале "Госулуги".

"Я уже второй раз стал добровольцем. Долг позвал", – рассказал один из пришедших в военкомат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Частичная мобилизация 2022
обществовидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовКристина Морозова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика