"Долг позвал": доброволец рассказал, почему пришел в военкомат

Частичная мобилизация в Москве и Московской области завершилась. Теперь разосланные повестки по месту жительства не действительны. Также закрыли и все розыскные дела.

Между тем записаться добровольцем в зону спецоперации по-прежнему можно. Заявку на оформление можно подать на портале "Госулуги".



"Я уже второй раз стал добровольцем. Долг позвал", – рассказал один из пришедших в военкомат.

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