Кабмин РФ утвердил отсрочку по арендным платежам для мобилизованных предпринимателей

Кабмин РФ утвердил отсрочку по некоторым арендным платежам для мобилизованных предпринимателей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Льготы касаются оплаты недвижимости, земельных участков и аренды другого федерального имущества. Отсрочку дают на весь период службы.

Меру также распространят и на предпринимателей, которые заключили контракт на прохождение военной службы, а также на бизнесменов-добровольцев, которые вошли в армейские подразделения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.