Правительство продлило действие семейной ипотеки для россиян

Правительство решило продлить действие семейной ипотеки для россиян. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с инициативой пролонгации выступил президент России.

Глава правительства напомнил, что программа реализуется уже более четырех лет. В данный момент льготные займы могут получить родители не только двух и более детей, но и семьи с одним ребенком, рожденным до 2018 года. Такие граждане могут взять кредит по ставке до шести процентов годовых для покупки или строительства жилья. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.