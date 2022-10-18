Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Общество

Правительство продлило действие семейной ипотеки для россиян

Правительство продлило действие семейной ипотеки для россиян

Мобилизованных в Хабаровском крае обучают стрельбе из противотанковых пушек МТ-12 "Рапира"

Мобилизованные приступили к освоению современных танков в Приморье

Мобилизованных в Приамурье начали обучать управлению квадрокоптерами

Бывшие артиллеристы провели боевые стрельбы из "Акаций" в Калининградской области

В Госдуме выступили за лишение депутатов и сенаторов брони от мобилизации

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 октября

Книжный союз попросил разъяснить проекты о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В Москве закрылись пункты сбора для призванных резервистов

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Правительство решило продлить действие семейной ипотеки для россиян. Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с инициативой пролонгации выступил президент России.

Глава правительства напомнил, что программа реализуется уже более четырех лет. В данный момент льготные займы могут получить родители не только двух и более детей, но и семьи с одним ребенком, рожденным до 2018 года. Такие граждане могут взять кредит по ставке до шести процентов годовых для покупки или строительства жилья. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоэкономикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика