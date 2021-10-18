В Москве выявлено 6 823 новых случая COVID-19

В Москве за сутки выявили 6 823 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 3 237 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус подтвердился еще у 2 768 человек, выписали при этом 1 684 пациента

За последние сутки в России подтвердили 34 325 новых случаев коронавируса. При этом в 2 821 (8,2%) случае болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России зарегистрировано 8 027 012 случаев (+0,43%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области – 0,14%, Магаданской области – 0,18%, Республике Калмыкия – 0,19%.

Число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 241 миллион. Это данные по всему миру. Сейчас болеют почти 18 миллионов человек. 78 тысяч человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.