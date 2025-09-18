Форма поиска по сайту

18 сентября, 19:15

Общество

Самым холодным днем недели в Москве станет 19 сентября

Пятница, 19 сентября, станет самым холодным днем недели, температура не поднимется выше 16–18 градусов, при этом из-за дождей будет ощущаться еще прохладнее. Москвичам советуют брать с собой зонтики.

20 сентября погода останется дождливой, а на термометрах будет около 17–18 градусов. Однако уже 21 сентября в столице начнет действовать антициклон, и воздух прогреется до 24 градусов, что выше климатической нормы на 5 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

