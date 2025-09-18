Форма поиска по сайту

18 сентября

В подмосковных Бабенках запустили деревенский тур для молодежи

Для зумеров запустили тур по перевоспитанию в деревне. Программа проходит в подмосковных Бабенках и рассчитана на молодежь от 14 до 25 лет.

Участников ждут колка дров, чистка овощей, забор воды из колодца, работа в огороде и другие практические навыки. Каждый день начинается с подъема в 06:00. В свободное время зумерам предлагают прогулки по лесу и наблюдение за звездным небом.

Стоимость недельной путевки составляет около 20 тысяч рублей. В нее включено трехразовое питание, которое готовят местные бабушки из свежих продуктов. Эксперты отмечают, что популярность таких туров в последние годы растет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина КузнеченковаЕлизавета Двирник