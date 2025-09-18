Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Вакцинация от гриппа стартовала в школах и детсадах. Взрослые могут привиться в поликлиниках и мобильных пунктах. Доступно 18 пунктов у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают каждый день. С понедельника по пятницу – с 08:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

"Москва поддерживает современное театральное искусство и стремится сделать его доступным для всех. Яркое доказательство тому – инклюзивный театральный фестиваль "ИН. АРТ". Для многих участников фестиваль – это важный шаг в реабилитации и поиске себя через искусство. В число финалистов этого сезона вошло семь театральных групп, открытые постановки которых пройдут с 22 по 26 сентября на разных городских площадках. Среди них – Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая, Российская государственная детская библиотека, Еврейский музей и центр толерантности", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках проекта "В центре науки" открываются осенние научные программы для школьников. Участие в них примут более двух тысяч столичных школьников. Для ребят проведут викторины и квесты, а также обучат их методам исследования и подберут наставников.