Новости часа: москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4 миллионов товаров собрали москвичи для жителей новых и приграничных регионов. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

В районах Можайский и Очаково-Матвеевское построят больше 1 миллиона квадратных метров жилья, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку перед зимой, сообщили в пресс-службе зоосада.