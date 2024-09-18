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18 сентября, 18:30

Общество

Новости часа: москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов

Новости часа: москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4 миллионов товаров собрали москвичи для жителей новых и приграничных регионов. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы.

В районах Можайский и Очаково-Матвеевское построят больше 1 миллиона квадратных метров жилья, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал осеннюю зажировку перед зимой, сообщили в пресс-службе зоосада.

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