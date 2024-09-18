Химик рассказала, какими средствами лучше очищать кожаную обувь от грязи и пыли

Кожа является деликатным материалом, который требует правильного ухода. От грязи и пыли химик Александра Франц рекомендует выбирать лосьоны и спреи. Однако следует всегда читать состав средства, так как для кожаных изделий важно наличие увлажнителей.

Также она посоветовала обращать внимание на пены, гели и крема. По словам эксперта, они отлично очистят кожу от застарелых пятен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

