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Новости

18 сентября, 07:45

Общество

Химик рассказала, какими средствами лучше очищать кожаную обувь от грязи и пыли

Химик рассказала, какими средствами лучше очищать кожаную обувь от грязи и пыли

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Кожа является деликатным материалом, который требует правильного ухода. От грязи и пыли химик Александра Франц рекомендует выбирать лосьоны и спреи. Однако следует всегда читать состав средства, так как для кожаных изделий важно наличие увлажнителей.

Также она посоветовала обращать внимание на пены, гели и крема. По словам эксперта, они отлично очистят кожу от застарелых пятен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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