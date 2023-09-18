Россияне смогут предъявлять цифровое удостоверение с "Госуслуг" вместо бумажного паспорта

Россияне смогут предъявлять цифровое удостоверение с портала госуслуг вместо бумажного паспорта. Указ о цифровом паспорте подписал Владимир Путин.

В Минцифры подчеркнули, что это не замена обычного бумажного документа. Приложение на телефоне для удобства можно будет использовать в простых жизненных ситуациях. Например, цифровой версии будет достаточно при покупках в магазине, посадке на поезд или для получения госуслуг в МФЦ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.