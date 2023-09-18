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Новости

18 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника.

Так, в столице открыли развязку на пересечении МКАД с Липецкой улицей. Работы завершили на 16 месяцев раньше планируемого срока. С ее открытием улучшится транспортная доступность для жителей Бирюлева и прилегающих районов.

Массовая авария произошла на юго-западе Москвы. На улице Поляны столкнулись сразу пять машин. В полиции сообщили, что пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и столкнулся с другими машинами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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