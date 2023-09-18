Роспотребнадзор заявил, что в РФ готовы к распространению варианта коронавируса "Пирола"

В России готовы к распространению нового варианта коронавируса "Пирола". Как заявили в Роспотребнадзоре, в стране есть тесты, чтобы определить штамм, а также препараты для эффективного лечения.

Особенность "Пиролы" – ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона". Новый штамм более заразен, чем его предшественники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.