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18 сентября, 14:15

Общество

Роспотребнадзор заявил, что в РФ готовы к распространению варианта коронавируса "Пирола"

Роспотребнадзор заявил, что в РФ готовы к распространению варианта коронавируса "Пирола"

Новый вариант коронавируса "Пирола" более заразный, чем "Омикрон" – Роспотребнадзор

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В России готовы к распространению нового варианта коронавируса "Пирола". Как заявили в Роспотребнадзоре, в стране есть тесты, чтобы определить штамм, а также препараты для эффективного лечения.

Особенность "Пиролы" – ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона". Новый штамм более заразен, чем его предшественники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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