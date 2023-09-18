18 сентября, 14:15Общество
Роспотребнадзор заявил, что в РФ готовы к распространению варианта коронавируса "Пирола"
В России готовы к распространению нового варианта коронавируса "Пирола". Как заявили в Роспотребнадзоре, в стране есть тесты, чтобы определить штамм, а также препараты для эффективного лечения.
Особенность "Пиролы" – ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "Омикрона". Новый штамм более заразен, чем его предшественники.
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