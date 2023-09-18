Роспотребнадзор сообщил о росте числа заболевших коронавирусом в Москве и других регионах

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших гриппом, ОРВИ и коронавирусом в Москве и других регионах. Вводить масочный режим повсеместно на этом фоне пока не планируют, но не исключают локальных ограничений.

Так, в Доме правительства РФ они уже действуют – сотрудников и посетителей просят защищаться масками. В ведомстве напомнили, что не стоит забывать про антисептики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.