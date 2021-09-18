Обладатели машин розыгрыша призов ДЭГ рассказали о своем отношении к выигрышу

Первые победители розыгрыша квартир и машин в Москве стали известны сегодня. Случайным образом были определены 10 кодов обладателей квартир, а также 50 кодов обладателей машин.

Так, москвичка Ольга Богданова рассказала, что пока не знает, кто из них с супругом будет водить новую машину. А победительница Ирина Плющ сперва решила, что сообщение о выигрыше – сетевое мошенничество. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.