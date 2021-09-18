Москвич проголосовал на выборах с атомного ледокола "Ямал"

Благодаря онлайн-голосованию жители столицы, которые по каким-то причинам находятся в других регионах, могут тоже принять участие в выборах. Проголосовать можно даже в море. Так и сделал москвич, который работает на атомном ледоколе "Ямал".

По словам 3-го помощника капитана атомного ледокола "Ямал" Михаила Головченко, ледокол находится в Кольском заливе.

"Сегодня по всей стране проходят выборы. Хорошо, что москвичи могут голосовать онлайн. Голосовать я буду электронно не в первый раз, но из такого необычного места я буду голосовать впервые. Заявление я подал заранее, пришло время сделать свой выбор. Интернет лучше всего ловит у нас на ходовом мостике", – рассказал Головченко.