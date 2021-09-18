Столичным сервисом поиска предков воспользовались жители 50 стран

Сервис "Моя семья" Главархива Москвы, позволяющий искать информацию о своих предках, оказался востребован не только среди россиян, но и иностранцев. За год им воспользовались более 1,5 миллиона человек из 50 государств.

Больше всего запросов было среди жителей Германии. Также сервис популярен у граждан Украины, Белоруссии, Швеции и Франции. В настоящее время в нем доступно почти 5,5 миллиона страниц из метрических книг, исповедных ведомостей и сказок – аналогов современных переписей населения.

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