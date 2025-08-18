Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 07:45

Общество

Служба медиации в Москве помогла урегулировать семейные споры более 70% пар

Служба медиации в Москве помогла урегулировать семейные споры более 70% пар

Первоначальный ипотечный взнос могут отменить для родителей с детьми в России

В России предложили запретить похожие на клички имена для новорожденных

307 детей появились на свет в Москве 17 августа

В РФ может появиться штраф за переход дороги с телефоном в руках

Проверка нетрезвых водителей в России будет проводиться по новым правилам

"Утро": температура воздуха в Москве составит 17 градусов 18 августа

Сергей Собянин рассказал о стажировках для детей из семей участников СВО

Россиянам рассказали, как адаптироваться к работе после отпуска

Россиянам дали советы о том, как пережить сезон активности ос

Более 70% семей, обратившихся в службу медиации в Москве, смогли разрешить конфликты и сохранить отношения.

Служба работает в столице более 6 лет и помогает супругам справляться с разногласиями. Процедуру медиации проводят при разводах, спорах с воспитанием детей и имуществом, а также других семейных вопросах. Заключенные соглашения имеют юридическую силу, что позволяет избежать долгих судебных разбирательств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика