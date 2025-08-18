18 августа, 07:45Общество
Служба медиации в Москве помогла урегулировать семейные споры более 70% пар
Более 70% семей, обратившихся в службу медиации в Москве, смогли разрешить конфликты и сохранить отношения.
Служба работает в столице более 6 лет и помогает супругам справляться с разногласиями. Процедуру медиации проводят при разводах, спорах с воспитанием детей и имуществом, а также других семейных вопросах. Заключенные соглашения имеют юридическую силу, что позволяет избежать долгих судебных разбирательств.
