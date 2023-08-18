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18 августа, 19:45

Общество

На форуме "Армия-2023" заработал мобильный пункт отбора на контрактную службу

На форуме "Армия-2023" заработал мобильный пункт отбора на контрактную службу

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На форуме "Армия-2023" в Подмосковье работает мобильный пункт отбора на контрактную службу. Прямо в парке "Патриот" можно пройти все процедуры по оформлению, включая медосмотр. Еще там можно пострелять на тренажере из пистолета Макарова, сфотографироваться в бронежилете и с автоматом в руках, а также примерить военную форму нового образца.

Пункт отбора в парке "Патриот" работает до 19:00 и будет открыт на протяжении всей работы форума "Армия-2023". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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