Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:45

Общество

Будущие контрактники рассказали, что повлияло на решение отправиться в зону СВО

Будущие контрактники рассказали, что повлияло на решение отправиться в зону СВО

Новости часа: из Шереметьево в Анталью вылетел самолет, который задержали на 14 часов

Синоптики повысили уровень погодной опасности в столице до оранжевого

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся 10 дней

Новости часа: горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 19–20 августа

Предупреждение о непогоде будет действовать до конца 18 августа

Новости часа: предупреждение о непогоде будет действовать до конца 18 августа

Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве до оранжевого

Новости часа: пассажирам бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах Москвы из-за жары

В столице на улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Кандидаты могут обратиться туда до 20:00. Там можно подать документы, пройти остальные обязательные этапы – медосмотр и собеседование.

Специалисты подробно расскажут о положенных льготах и выплатах, которые положены военнослужащим и их семьям. Получить эту информацию также можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

"Я не ради денег туда иду, а ради Родины и детей. Я по профессии строитель", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика