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Общество

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся 10 дней

Новогодние каникулы в 2024 году продлятся 10 дней

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Правительство России утвердило выходные дни в 2024 году. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно графику, ближайшие новогодние праздники продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. На майские праздники россияне смогут отдохнуть с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

В феврале нерабочими будут дни с 23 по 25 число. В марте отдохнуть можно будет с 8 по 10 число. Также нерабочими будут 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.

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