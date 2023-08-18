Новости часа: пассажирам бесплатно раздают воду в метро и на вокзалах Москвы из-за жары

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В метро и на вокзалах Москвы пассажирам бесплатно раздают воду из-за жары. Об этом сообщил Дептранс.

Роспотребнадзор столицы разрешил купание в 10 зонах отдыха. Купание в водоемах Левобережный" и Большой Садовый пруд будет разрешено после получения удовлетворительных результатов проб заборов воды.

Более 250 московских промышленных предприятий участвуют в форуме "Армия-2023". Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.