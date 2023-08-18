Новости часа: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого из-за жары в городе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Синоптики повысили уровень опасности до оранжевого из-за жары в городе. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Движение ограничат в Москве в выходные, 19 и 20 августа, для проведения спортивных событий. Об этом сообщили столичные власти.

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе проведут церемонии бракосочетания. Об этом рассказали организаторы.