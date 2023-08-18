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Общество

Новости часа: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого из-за жары в городе

Новости часа: синоптики повысили уровень опасности до оранжевого из-за жары в городе

Всероссийский форум среднего профобразования организовали в рамках МУФ

Ливень с градом и шквалистым ветром до 15 м/с ожидается в столице 18 августа

"Актуальный репортаж": IT-специалисты рассказали о специфике своей работы

Новости часа: синоптики предупредили о грозе в Москве 18 августа

"Атмосфера": 23 градуса ожидается в столице вечером 18 августа

Гроза с дождем и градом приближается к Москве 18 августа

Новости часа: гроза и усиление ветра ожидаются в Москве до конца дня

Москвичи рассказали, сколько зарабатывают в месяц

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Синоптики повысили уровень опасности до оранжевого из-за жары в городе. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Движение ограничат в Москве в выходные, 19 и 20 августа, для проведения спортивных событий. Об этом сообщили столичные власти.

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе проведут церемонии бракосочетания. Об этом рассказали организаторы.

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