Новости часа: синоптики предупредили о грозе в Москве 18 августа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву надвигается гроза, погода испортится во второй половине дня. Об этом сообщили синоптики.

Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на трех московских набережных. Решение принято после из-за жалоб на многочисленные нарушения ПДД.

Дептранс выпустил лимитированные карты "Тройка" к запуску новых Московских центральных диаметров. МЦД-3 открыли 17 августа.