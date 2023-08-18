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Общество

Новости часа: синоптики предупредили о грозе в Москве 18 августа

Новости часа: синоптики предупредили о грозе в Москве 18 августа

"Атмосфера": 23 градуса ожидается в столице вечером 18 августа

Гроза с дождем и градом приближается к Москве 18 августа

Новости часа: гроза и усиление ветра ожидаются в Москве до конца дня

Москвичи рассказали, сколько зарабатывают в месяц

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

Новости часа: еще один электробусный маршрут запускают в Митине

Площадки форума "Армия-2023" открылись для зрителей

Синоптики сообщили, что к столице приближается грозовой фронт

Гроза и град накроют Москву до конца дня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Москву надвигается гроза, погода испортится во второй половине дня. Об этом сообщили синоптики.

Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на трех московских набережных. Решение принято после из-за жалоб на многочисленные нарушения ПДД.

Дептранс выпустил лимитированные карты "Тройка" к запуску новых Московских центральных диаметров. МЦД-3 открыли 17 августа.

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