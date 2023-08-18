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Общество

Гроза с дождем и градом приближается к Москве 18 августа

Гроза с дождем и градом приближается к Москве 18 августа

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Синоптики сообщили, что к столице приближается грозовой фронт

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К столице приближается грозовой фронт. По прогнозам синоптиков, 18 августа ожидается ливневый дождь с градом и шквалистым ветром до 15 метров в секунду.

МЧС напомнило, что при такой погоде необходимо держаться подальше от шатких конструкций и деревьев, а также не парковать под ними автомобили. Ухудшение погоды ожидается во второй половине дня.

Пока в Москве жарко, воздух может прогреться до 30 градусов. Еще можно успеть позагорать и искупаться. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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