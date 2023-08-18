Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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11:45

Общество

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

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В столице на улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на контрактную службу. Кандидаты могут обратиться туда до 20:00. Там можно подать документы, пройти остальные обязательные этапы – медосмотр и собеседование.

Специалисты подробно расскажут о положенных льготах и выплатах, которые положены военнослужащим и их семьям. Получить эту информацию также можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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