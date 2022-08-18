Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 590 миллионов – ВОЗ.

Число жертв урагана на Корсике выросло до 6, пострадали не менее 20 человек – МВД.

Доля электромобилей к 2030 году может составить 15% от всего авторынка РФ – проект стратегии.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.