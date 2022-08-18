600 тыс призов разыграют для участников дистанционного голосования на выборах в сентябре

От машин до детских товаров. 600 тысяч призов разыграют среди москвичей, которые дистанционно проголосуют на сентябрьских выборах муниципальных депутатов.

В 2022 году от партнеров программы "Миллион призов" победителей ждут 100 автомобилей и разные суммы баллов: 3, 4, 5 или 10 тысяч. Один балл равен одному рублю, их можно потратить на продукты, одежду, обувь, детские товары, лекарства и товары для дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.